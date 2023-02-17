В Новосибирске открывают новую поликлинику с приемом 300 пациентов в день

В Новосибирске открывается новая поликлиника. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.

В Новомарусино готово к открытию новое отделение поликлиники № 18. Пятиэтажное кирпичное здание достроили еще в январе. Скоро новое медучреждение сможет ежедневно принимать 300 посетителей – 200 взрослых и 100 детей из Дивногорского и Новомарусино, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Поликлиника получила лицензию на медицинскую деятельность, штат укомплектован терапевтами и педиатрами. Узкие специалисты первое время будут приезжать из других отделений поликлиники. Когда район разрастется, в правительстве примут соответствующие решения.

На пяти этажах здания расположены кабинеты доврачебной и неотложной помощи, рентген-кабинеты, эндоскопическое и профилактическое отделения.

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