«Стоит там второй месяц»: жители Новосибирска пожаловались на большегруз, припаркованный в центре города

Жители Новосибирска пожаловались на большегруз, припаркованный в центре города. Фото: "АСТ-54".

Новосибирцы жалуются на фуру, припаркованную в центре города. По их словам, большегруз мешает проезду.

– Второй месяц напротив супермаркета на Максима Горького, 85, стоит припаркованный большегруз и вообще не собирается уезжать из центра города, – возмущаются горожане в группе «АСТ-54».

Новосибирцы добавили, что на этом участке всегда заторы, особенно в час пик. А припаркованная фура, по их словам, сильно усугубляет ситуацию.

– С этим монстром все стоит колом, – сетуют новосибирцы.

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