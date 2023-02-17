«Стоит там второй месяц»: жители Новосибирска пожаловались на большегруз, припаркованный в центре города

Жители Новосибирска пожаловались на большегруз, припаркованный в центре города. Фото: "АСТ-54".
Новосибирцы жалуются на фуру, припаркованную в центре города. По их словам, большегруз мешает проезду.
– Второй месяц напротив супермаркета на Максима Горького, 85, стоит припаркованный большегруз и вообще не собирается уезжать из центра города, – возмущаются горожане в группе «АСТ-54».
Новосибирцы добавили, что на этом участке всегда заторы, особенно в час пик. А припаркованная фура, по их словам, сильно усугубляет ситуацию.
– С этим монстром все стоит колом, – сетуют новосибирцы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер