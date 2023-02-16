«Сидела на плече и ластилась как кошка»: новосибирец выходил сову, сбитую машиной

Новосибирец спас сову, сбитую машиной. Фото: предоставлено Антоном Нелидовым

Новосибирске Антон Нелидов выходил неясыть, которую нашли обессиленной и замерзающей около дороги в Буграх на левом берегу города. С помощью в спасении животного к сибиряку обратился его друг.

— Сову эту неделю назад мне принес друг. Он знает, что раньше у меня уже был опыт в выхаживании этих птиц, поэтому подумал, что я могу помочь. Неясыть он подобрал около дороги: она была обессиленная, замерзавшая, совсем не сопротивлялась, когда ее забрали люди. Я предполагаю, ее могла сбить машина, — рассказал Антон КП-Новосибирск.

Дома сибиряк осмотрел птицу — никаких видимых травм у нее было. Поэтому выходить ее мужчина решил самостоятельно.

Птица оказалась практически ручной. Фото: предоставлено Антоном Нелидовым

— Я полагаю, у нее от удара об авто могла быть черепно-мозговая травма, но больше я ничего серьезного не выявил. Стал давать ей специальные витамины, выкармливал перетертыми куриными потрошками через шприц. Сама она долгое время не ела, — рассказал сибиряк. — В какой-то момент мы с женой даже подумали, что она домашняя — настолько была ручная. Спокойно давала себя кормить, сидела на руке, на плече, терлась головой, как кошка.

А когда птица поправилась, достаточно окрепла и стала проявлять все признаки желания оказаться на свободе, Антон выпустил ее в ближайшем лесу.

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