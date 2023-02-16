Новосибирского автоинспектора, которого задержали при перевозке наркотиков, уволят из органов

Автоинспектора, которого задержали во время перевозки наркотиков, уволят из органов. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Автоинспектора, которого задержали во время перевозки наркотиков, уволят из органов. В МВД прокомментировали ситуацию, произошедшую в поселке Краснообск Новосибирской области.

— В 23:30 15 февраля около одного из домов на улице Восточной в поселке Краснообск экипаж ГИБДД остановил автомобиль «Мазда», за рулем которого сидел 25-летний водитель. При осмотре машины было найдено два пакетика с растительным веществом: их изъяли, отправили на экспертизу, которая выявила, что это — наркотики общей массой 6 грамм, — рассказали КП-Новосибирск в областном МВД.

Позже выяснилось, что за рулем авто сидел сотрудник областного ГИБДД. Развозом наркотиков он занимался в свободное от работы время.

— По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

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