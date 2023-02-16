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НовостиОбщество16 февраля 2023 18:30

«Представляются проверкой пожарной безопасности»: новосибирцы пожаловались на странных парней, ходящих по квартирам на Затулинке

Новосибирцы пожаловались на парней, ходящим по Затулинке и представляющихся пожарными инспекторами
Галина СИМОНОВА
Парни ходили по квартирам и представлялись пожарными инспекторами.

Парни ходили по квартирам и представлялись пожарными инспекторами.

В Новосибирске жители Затулинки пожаловались на парней, которые ходят по квартирам и представлялись инспекторами пожарной безопасности.

— По Затулинке ходят странные ребята: где-то якобы проверяют пожарную безопасность, в других квартирах говорят про обработку от тараканов и клопов, — написали горожане в паблике Вконтакте «Наша Кировка | Новосибирск».

Сейчас с такими визитами незнакомцев разбирается полиция.

Напомним, ранее городские власти сообщали о том, что после трагедии на улице Линейная, 39, где из-за взрыва газа обрушилось два подъезда жилого дома, в городе специалисты будут проверять все газифицированные дома. Специально, чтобы развеять сомнения горожан насчет «лжегазовщиков», каждую группу будет сопровождать полиция.

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