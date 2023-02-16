К Новосибирску приближается магнитная буря

Магнитная буря придет 17 февраля. Фото: Евгения ГУСЕВА

К Новосибирску приближается очередная магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, утром 17 февраля она достигнет пика и полностью спадет к обеду.

Следующие магнитосферные возмущения начнутся утром 19 февраля. Пик магнитной бури придется на первую половину дня с семи утра и до часа дня. Потом магнитосфера постепенно начнет успокаиваться.

Магнитная буря будет слабой, однако метеочувствительные люди все равно ощутят недомогание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер