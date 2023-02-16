К Новосибирску приближается магнитная буря

Магнитная буря придет 17 февраля.
Фото: Евгения ГУСЕВА
К Новосибирску приближается очередная магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, утром 17 февраля она достигнет пика и полностью спадет к обеду.
Следующие магнитосферные возмущения начнутся утром 19 февраля. Пик магнитной бури придется на первую половину дня с семи утра и до часа дня. Потом магнитосфера постепенно начнет успокаиваться.
Магнитная буря будет слабой, однако метеочувствительные люди все равно ощутят недомогание.
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