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НовостиОбщество16 февраля 2023 17:40

К Новосибирску приближается магнитная буря

Ее уровень будет слабым
Надежда КАСЬЯНОВА
Магнитная буря придет 17 февраля.

Магнитная буря придет 17 февраля.

Фото: Евгения ГУСЕВА

К Новосибирску приближается очередная магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, утром 17 февраля она достигнет пика и полностью спадет к обеду.

Следующие магнитосферные возмущения начнутся утром 19 февраля. Пик магнитной бури придется на первую половину дня с семи утра и до часа дня. Потом магнитосфера постепенно начнет успокаиваться.

Магнитная буря будет слабой, однако метеочувствительные люди все равно ощутят недомогание.

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