ГК «ВИС» рассказала о ходе строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске

Строительство моста завершат до конца 2023 года. Фото: ГК "ВИС"

В Новосибирске забетонировали очередную захватку пилона четвертого моста через Обь. На сегодняшний день высота его стоек — 104 и 108 метров. Рабочие продолжают обстраивать пилон под монтаж вантовой системы. Также продолжается обустройство тоннелей.

— На тоннеле под путями Транссибирской магистрали выполнено более 80% работ по проходке закрытой части, осуществлена сбойка правого и левого порталов по основному ходу движения. На улице Станиславского более чем на 70% завершено продавливание труб и ограждение котлованов. На эстакаде основного хода на левобережной транспортной развязке более чем на 50% забетонирована плита проезжей части, выполняется армирование, — рассказали в ГК «ВИС».

Со строительством моста одновременно идут работы на шести съездах с транспортной развязкой.

Напомним, что ввести в эксплуатацию четвертый мост через Обь планируют до конца 2023 года. Чтобы сроки не сорвались, правительство РФ выделило дополнительные средства — 7,3 миллиарда.

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