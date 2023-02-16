В Новосибирске троллейбус протаранил автобус с 40 пассажирами

В ДТП пострадала одна пассажирка автобуса. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирске на Красном проспекте троллейбус протаранил автобус с 40 пассажирами. Произошло ДТП вечером в четверг, 16 февраля.

— Троллейбус №5, в салоне которого находилось около пяти пассажиров, двигался по Красному проспекту со стороны улицы Кропоткина. При перестроении в правый ряд он врезался в автобус №95, который шел в попутном направлении. В «НЕФАЗе» находилось около 40 пассажиров, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадала одна пассажирка автобуса. Во время столкновения она упала. Женщину доставили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер