В Новосибирске троллейбус протаранил автобус с 40 пассажирами

В ДТП пострадала одна пассажирка автобуса. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В Новосибирске на Красном проспекте троллейбус протаранил автобус с 40 пассажирами. Произошло ДТП вечером в четверг, 16 февраля.
— Троллейбус №5, в салоне которого находилось около пяти пассажиров, двигался по Красному проспекту со стороны улицы Кропоткина. При перестроении в правый ряд он врезался в автобус №95, который шел в попутном направлении. В «НЕФАЗе» находилось около 40 пассажиров, — рассказали в городской Госавтоинспекции.
В ДТП пострадала одна пассажирка автобуса. Во время столкновения она упала. Женщину доставили в больницу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер