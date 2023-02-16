Новосибирские хирурги подарили 70 сердечных стентов жителям Донбасса

Новосибирские врачи провели несколько операций в Донецке и Луганске. Фото: Предоставлены Бадма Башанкаевым

Новосибирские хирурги подарили жителям Донбасса сотни стентов для сердца и гемостатики для бойцов СВО. Известный хирург, депутат Государственной думы РФ Бадма Башанкаев, рассказал о гуманитарной миссии:

- Наши друзья и товарищи – рентгенэндоваскулярные хирурги из Новосибирска сели в машину, загрузили ее доверху и ещё на крышу прикрутили множество коробок со своими подарками для коллег из ЛНР и ДНР. На прошлой неделе ребята ездили в Луганск, побывали еще на паре территорий и заехали в Донецк. Привезли сотни стентов для сердца собственного отечественного производства, свои же гемостатики для ран и море сибирского радушия. Показали оборудование, сделали несколько операций и уехали, – рассказал признанный российский хирург Бадма Башанкаев.

Врач добавил, что стенты для сердца могут спасти не менее 70 жизней. Хирурги в Донецке уже делают операции – по одной-две в день. В гуманитарной миссии участвовали специалисты новосибирского НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина, а стенты подарила компания «Ангиолайн».

- Помощь еще и коллегиальная. Местные врачи понимают, что хирурги из Новосибирска приехали своим ходом на «УАЗе» и оперируют вместе с ними под такими же обстрелами, прилетами мин. Это очень большая эмоциональная поддержка. Все регионы оказывают помощь: Москва, Санкт-Петербург, Калмыкия и так далее. Врачи-волонтеры со всей России, – сообщил хирург Бадма Башанкаев, добровольно мобилизованный для работы в зоне СВО.

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