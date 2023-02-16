Из Новосибирска в Дубай начнут летать прямые рейсы. Фото: Виктория МИНАЕВА

Из Новосибирска в Дубай начнут летать прямые рейсы. Их будет выполнять авиакомпания S7.

— Первые два рейса из Новосибирска отправятся в пятницу 17 и 24 марта. Время вылета из Новосибирска — 19:55 по местному времени, прибытие в Дубай — 23:15 по местному времени. Обратные рейсы из Дубая вылетят в субботу 18 и 25 марта в 0:15 по местному времени и приземлятся в Новосибирске в 8:50 с учетом разницы во времени, — сообщили в авиакомпании S7.

С 31 марта рейсы из Новосибирска и Дубая будут отправляться по пятницам. Летать пассажиры будут на boeing 737-800 и проводить в пути около шести часов.

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