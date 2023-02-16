Животные год на передержках: что стало с новосибирским приютом, где сгорели 7 собак

Почти все животные приюта сейчас на платных передержках. Фото: предоставила Юлия Анциферова

Юлия Анциферова владелица новосибирского приюта для животных «Ушастики», где год назад произошел страшный пожар, рассказала, как изменилась жизнь его постояльцев.

По словам Юлии, со времен пожара в приюте произошло много изменений. Например, животных стали лучше кормить. Если раньше это были только сухие корма, то теперь постояльцам варят каши. Все это стало возможно благодаря партнерам приюта, которые предоставляют корма и мясо. Также за приютом закрепились несколько волонтеров. Они готовят для животных и кормят их, гуляют и играют с ними.

— Сейчас у нас очень много собак на платных передержках и в теплых условиях. До этого, когда мы были на МЖК, у нас были цепные и будки, домики для кошек, но они были прохладные. А сейчас у нас появились хорошие, утепленные вольеры, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Анциферова.

Приют начал сотрудничать с грумерами и фотографами, работа которых помает животным найти новый дом и заботливых хозяев. Также появилась возможность лучше заботиться о здоровье постояльцев. Раньше с этим были сложности из-за финансов и затруднения вызывали даже прививки, но сейчас приют может позволить себе дорогостоящие операции. Все это благодаря неравнодушным людям и благотворителям.

— У нас нет своей территории, но мы к этому стремимся, ищем какой-то участок или домик, который нам подойдет. Пока же почти все наши животные на платных передержках. Рядом с нами в районе барахолки только 45 собак на бесплатных передержках. Мы сами за ними ухаживаем. У нас сейчас около сотни собак и остальные на платных передержках. Мы за них платим около 60 тысяч в месяц, — пояснила Юлия.

По словам владелицы приюта, она надеется, что к лету удастся найти место, где можно будет собрать всех кошек и собак приюта, разбросанных сейчас по передержкам в городе.

Напомним, что 16 февраля 2022 года в приюте из-за короткого замыкания вспыхнул пожар. В огне погибли 7 собак, несколько отравились угарным газом и получили ожоги, кто-то от испуга сбежал в неизвестном направлении. Всего в приюте было 40 собак.

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