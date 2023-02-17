Рабочая неделя закончится пасмурным днем со слабым ветром

Температура сегодня поднимется до -9. Фото: Мария АНАНОВА

В Новосибирске, в пятницу, 17 февраля будет пасмурно, но при этом не очень холодно. Днем около -9...-11 градусов, ночью -20...-22, в пригороде может похолодать до -26...-28.

— Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. На дорогах местами гололедица. Будет слабый ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -26…-31 градус, местами -18…-23. Днем ожидается -12…-17, местами -6…-11. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью по северо-востоку местами пройдет небольшой снег.

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