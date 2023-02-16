Политик Андрей Крылов предложил объединить Алтайский край с Новосибирской областью

Алтайский край предложили объединить с Новосибирской областью. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов выдвинул неожиданное предложение: объединить регион с соседней Новосибирской областью.

— По мнению Крылова, исторически эти два региона тесно связаны. Он отметил, что жители края нередко приезжают в Новосибирск на учебу, создают там семьи и остаются жить, — сообщает издание «Толк».

Кроме того, как отмечает экс-кандидат в губернаторы, Новосибирская область — богатый регион. И соединение с ним позволит повысить уровень жизни Алтайского края. Крылов даже предлагает провести голосование по этому вопросу в день выборов губернатора в сентябре 2023 года.

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