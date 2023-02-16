Врач из Новосибирска рассказала, как похудеть без вреда для здоровья

В вопросах похудения спешка ни к чему. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До весны осталось 12 дней, а это значит, что многие начали активно сбрасывать вес после новогодних праздников. Однако далеко не все делают это правильно. Врач-эндокринолог из Новосибирска Юлия Барухина дала несколько советов по похудению. Ее слова приводит «Горсайт».

Распространена практика, когда люди резко садятся на диету, желая поскорее избавиться от лишних килограммов. Однако это, по словам специалиста, вредно для организма.

− Любые изменения в нашем организме непривычны. Организм у нас находится в период похудения в стрессе. Чтобы стресс прошел, нужно к чему-то привыкать, − отметила Юлия. − Если вы за три недели похудели, как хотели, и дальше ведете прежний образ жизни, то организм не успевает перестраиваться, и стресс увеличивается.

Важно составить четкий план действий и продумать рацион питания. В этом вопросе нельзя спешить и метаться из крайности в крайность.

Перед тем, как начать худеть, необходимо поговорить с врачом или профессиональным тренером. Они подберут для вас ту или иную диету с учетом индивидуальных особенностей организма, подчеркнула врач-эндокринолог.

А вот гнаться за популярными в интернете диетами не стоит. Они имеют много противопоказаний и подводных камней.

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