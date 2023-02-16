В девятиэтажке на улице Троллейная в Новосибирске произошел пожар

В Ленинском районе Новосибирске случился пожар в жилом доме. Фото: "АСТ-54"

В Ленинском районе Новосибирске случился пожар в жилом доме. ЧП произошло вечером в четверг, 16 февраля. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

В подъезде загорелось кресло. Фото: "АСТ-54"

— В доме №148 на улице Троллейной на лестничной клетке между 8 и 9 этажом загорелось кресло, — сообщила в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Из дома эвакуировали три человека. Фото: "АСТ-54"

На место быстро приехали пожарные. Из дома эвакуировали три человека: мужчину и двух подростков. Возгорание удалось потушить.

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