«Это бой года»: в Новосибирске на дороге подрались таксист и перевозчик овощей

Инцидент произошел на улице Тимирязева. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В четверг, 16 февраля, в Заельцовском районе подрались таксист и перевозчик овощей. По всей видимости, водители не поделили дорогу.

Инцидент произошел на улице Тимирязева, сообщили в группе «АСТ-54». На записи видно, что мужчины бросили свои авто прямо на проезжей части и сцепились в схватке.

Чем закончилось противостояние – остается только гадать.

− Это бой года, − отметил в комментариях один из местных жителей.

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