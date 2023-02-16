В левобережье Новосибирска ограничат проезд по нескольким улицам из-за строительства моста через Обь

Ограничивать проезд будут только по ночам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На нескольких улицах левобережья Новосибирска ограничат проезд для транспорта из-за строительства четвертого моста через Обь. Действовать ограничения будут только с 23:00 до 5:00.

— С 21 по 28 февраля в ночное время будет закрыт проезд по улице Станиславского на участке от площади Энергетиков до площади Труда, c обеспечением объезда по улицам Станиславского, Станционной, Котовского, Бетонный Переезд, — рассказали в мэрии. — С 15 по 22 марта по ночам будет закрываться проезд по улице Широкой со стороны улицы Ватутина в направлении улицы Станиславского, c обеспечением объезда по улице Ватутина.

В муниципалитете пояснили, что связаны ночные перекрытия с сооружением съезда С-8 – путепровода с двухпутной трамвайной линией в створе улицы Широкой с выходом на улицу Ватутина.

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