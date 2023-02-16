В КХЛ ответили на возмущение хоккейных болельщиков запретом скандировать «Славься, «Сибирь»

Болельщики возмущались запретом любимой кричалки. Фото: vk.com/hcsibir1962

В КХЛ прокомментировали новость о том, что болельщикам хоккейной «Сибири» якобы запретили скандировать «Славься, «Сибирь» во время исполнения гимна. Напомним, новость эта появилась на просторах издания «Спорт-экспресс». Издание сообщило, что Континентальная хоккейная лига якобы запретила болельщикам скандирование этой фразы из-за участившихся жалоб. Сами болельщики были с этим категорически не согласны.

— Хоккейному клубу «Сибирь» Лига не оправляла никаких писем про запреты, — сообщили в КХЛ. — Еще две недели назад КХЛ направила общее письмо во все клубы с напоминанием о требованиях российского законодательства и Регламента КХЛ, касающихся исполнения гимнов. Но отправка в клубы официальных писем Лиги с напоминанием норм регламента — стандартная практика.

В Континентальной хоккейной лиге также отметили, что наибольшее количество писем приходится на период до старта чемпионата и перед плей-офф.

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