Отмену прямых выборов глав Новосибирска и Кольцова поддержали три фракции в Заксобрании

Три фракции разных партий поддержали законопроект об отмене прямых выборов глав Новосибирска и Кольцово. Фото: Иван МАКЕЕВ

Три фракции разных партий Законодательного собрания Новосибирской области поддержали законопроект об отмене прямых выборов глав Новосибирска и Кольцово. Напомним, он предполагает собой смену модели на конкурсную. То есть, глава муниципалитета будет выбираться местным советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. И находиться на посту 5 лет.

Внесла этот законопроект группа из десяти депутатов, куда вошли представители разных партий.

Рассмотреть законопроект планируется на сессии Заксобрания региона 20 февраля.

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