В Новосибирской области обсудили вопросы развития строительной отрасли. Фото: Правительство НСО
«Сибирская строительная неделя» впервые стала площадкой проведения выездного заседания профильного комитета Госдумы — в третий день работы форума прошло совещание комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ. Для региона это значимое событие, отметил Губернатор Андрей Травников. И отличная возможность на местных примерах обсудить с федеральными законодателями те проблемы строительной отрасли, которые субъект не может решить на своем уровне.
Перед началом совещания председатель комитета Сергей Пахомов поблагодарил региональный минстрой и Губернатора за работу строительного комплекса в области.
— Много цифр, они в основном позитивные. Если говорить в целом, то Новосибирская область хорошо выглядит на строительной карте, — подчеркнул депутат.
Регион накопил богатый опыт решения многих проблем в строительной отрасли, использования механизмов нацпроектов и программ разного уровня для возведения новых объектов и специалисты регионального минстроя готовы этим опытом делиться.
Один из вопросов, актуальность которого серьёзно выросла за последние два-три года, — законодательная неопределенность понятия «апартаменты». В прошлом году в Госдуме шли дебаты о том, необходимо ли приравнять их к жилью.
На заседании комитета Сергей Пахомов подчеркнул: однозначно нет. Уже построенные апартаменты не получат права регистрации как жильё.
Губернатор подчеркнул: с одной стороны, возведение апартаментов — это важный вид бизнеса, который позволяет стимулировать развитие как строительства, так и внутреннего туризма. И такой вид бизнеса должен существовать. С другой — этому явлению необходимо дополнительное нормативное регулирование.
Заместитель председателя комитета Александр Аксененко в свою очередь добавил, что комитет всегда готов вместе с регионами рассматривать и обсуждать проблемные вопросы, вместе находить пути решения.
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