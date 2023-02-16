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НовостиОбщество16 февраля 2023 11:46

Потеплеет до +1: в Новосибирск на следующей неделе придет весенняя погода

Весенняя погода придет в Новосибирск на следующей неделе
Анастасия ХРОМЫХ
Синоптики прогнозируют весеннюю погоду в Новосибирске на следующей неделе.

Синоптики прогнозируют весеннюю погоду в Новосибирске на следующей неделе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики прогнозируют весеннюю погоду в Новосибирске на следующей неделе. В город придет потепление до +1 градуса, сообщает сервис «Яндекс.Погода».

В понедельник, 20 февраля, будет около -6 градусов. Уже во вторник столбики термометра поднимутся до 0.

Среда станет самым теплым днем на неделе – воздух прогреется до +1 градуса, следует из данных погодного сервиса.

С четверга по воскресенье будет держаться минусовая температура – от -4 до -10 градусов. На протяжении всей недели прогнозируют снег, но осадки будут умеренными.

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