Прокуратура начала проверку из-за режима черного неба в Новосибирске

Режим неблагоприятных метеоусловий ввели по 17 февраля. Фото: Анна ПАШАГИНА

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку из-за объявления режима «черного неба» над городом. В ходе проверки оценят предприятия, которые выбрасывают в воздух загрязняющие вещества на соблюдение закона об охране окружающего воздуха в период неблагоприятных метеоусловий.

— В ходе проверки будет дана оценка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по выполнению обязанности о проведении мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий, — сообщили в РБК Новосибирск со ссылкой на природоохранного прокурора Дмитрия Цуканова.

По данным Западно-Сибирский Гидрометцентра, режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности будет действовать с шести часов вечера 16 февраля по шесть часов вечера 17 февраля.

Ранее КП-Новосибирск писала, что с наступлением февраля в Новосибирске уже несколько раз объявляли режим «черного неба». Сначала с 1 по 3 февраля, но потом продлили до 6 числа. Спустя четыре дня синоптики снова объявили режим «черного неба» до 12 февраля.

Напомним, по сообщению регионального Минприроды, при получении прогнозов НМУ 1 степени опасности юрлица и ИП, чьи предприятия выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества, должны обеспечивать снижение их концентрации на 15-20%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер