В Новосибирске судили 20-летнего парня, который забил незнакомца насмерть руками и ногами

Осужденный начал избивать жертву руками и ногами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске вынесли приговор 20-летнему парню, забившему незнакомца насмерть руками и ногами. Сибиряку дали 8 лет в исправительной колонии строгого режима.

Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Преступление парень совершил 8 мая 2022 года. У дома №12 по улице Проспект Димитрова между ранее незнакомыми осужденным и потерпевшим возник конфликт, рассказали в региональной прокуратуре.

Сибиряк ударил оппонента рукой по голове, после чего тот упал на асфальт и потерял сознание. Затем осужденный начал избивать жертву руками и ногами. В итоге от полученных травм мужчина скончался.

− Суд назначил виновному 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, − сообщили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.

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