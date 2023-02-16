В Новосибирской области двух человек за год судили за заражение ВИЧ

В 2022 году двоих жителей Новосибирской области судили за заражение ВИЧ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2022 год двоих новосибирцев судили по статье 122 УК РФ о заражении ВИЧ-инфекцией. Об этом КП-Новосибирск рассказала начальник кассационного отдела прокуратуры Новосибирской области Ирина Алемасова.

– В прошлом году рассмотрено два таких уголовных дела. Одно – вместе с изнасилованием, в отношении других потерпевших – с покушением на угон и причинением тяжкого вреда, – рассказала Ирина Алемасова.

Во втором случае жителя Новосибирской области осудили только по 122 статье. Оба – бывшие преступники, отбывавшие наказание в колониях. Они знали о том, что у них имеется подтвержденный диагноз.

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