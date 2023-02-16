«Сам упал на нож»: суд присяжных дважды признавал новосибирца невиновным в убийстве

Суд присяжных дважды признавал убийцу невиновным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирца, убившего пьяного незнакомца за углом своего дома в Академгородке, дважды признавали невиновным присяжные заседатели. По версии осужденного Сергея Приходченко, потерпевший сам на него напал, а потом поскользнулся и случайно упал на нож шеей.

– Приходченко обвинялся в совершении убийства в марте 2020 года. Он вышел из квартиры на лестничную площадку, увидел там потерпевшего в нетрезвом виде. Приходченко был агрессивен, был инициатором конфликта. Он завел потерпевшего за угол дома, в результате чего там был обнаружен труп, – рассказала КП-Новосибирск 16 февраля начальник кассационного отдела прокуратуры Новосибирской области Ирина Алемасова.

Версию обвиняемого про «падение на нож» экспертиза опровергла: при таких обстоятельствах у жертвы не могло быть подобных ран. Присяжные не приняли этот факт во внимание, тогда при новом рассмотрении дела гособвинитель попросил переквалифицировать дело.

За убийство при превышении самообороны Приходченко приговорили к одному году ограничения свободы, а также взыскали 1 миллион рублей. Однако мужчину пришлось освободить из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Потерпевшей признали мать погибшего. Как объяснила прокурор, женщина не обжаловала приговор, так как устала от судебных разбирательств, которые тянулись с 2020 года.

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