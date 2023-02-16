Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 февраля 2023 10:32

В Новосибирске иномарка сбила девушку, перебегавшую дорогу на красный

Пострадавшую госпитализировали
Надежда КАСЬЯНОВА
Девушку сбили, когда она перебегала дорогу на красный. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Девушку сбили, когда она перебегала дорогу на красный. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила 25-летнюю девушку, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Произошло ДТП утром в четверг, 16 февраля.

— 50-летний водитель за рулем автомобиля Renault Duster двигался по улице Троллейной в сторону улицы Широкой. У дома №17 по улице Троллейной он сбил человека, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора в зоне пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшей оказалась 25-летняя девушка. С различными травмами его доставили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер