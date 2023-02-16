Площадь Энергетиков в Новосибирске будут закрывать в ночное время

В Новосибирске на площади Энергетиков введут ограничения движения транспорта в ночные часы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на площади Энергетиков введут ограничения движения транспорта в ночные часы. Об этом сообщили в мэрии города.

Площадь Энергетиков закроют с 1 по 15 марта. Ограничения будут действовать с 23:00 до 05:00. Связано это с работами по возведению четвертого моста через реку Обь.

С 1 по 8 марта будут закрывать участок в сторону Димитровского моста. Объезд возможен по улицам Ватутина, Станиславского и 1-й Шоссейной.

С 8 по 15 марта закроется площадь Энергетиков в сторону улицы Станиславского.

− Объезд будет обеспечен по улице Станционной с разворотом по улице Станционной, улице Бетонный Переезд, − уточнили в муниципалитете.

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