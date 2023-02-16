В пойме реки Иня появится парк

Реконструкция в Заельцовском парке завершилась в 2022 году. Фото: мэрия Новосибирска

Анатолий Локоть отчитался перед депутатами о результатах работы за прошлый год по озеленению города и поделился планами по благоустройству зон для отдыха горожан. Так, по словам градоначальника, особое внимание уделят территории в пойме реки Иня.

— Продолжается комплексное развитие городских пространств. Завершился финальный этап реконструкции Заельцовского парка. Это знаковый объект, где я сам часто бываю сам я, и куда любят ходить гулять новосибирцы, — рассказал Анатолий Локоть. — Приступили к благоустройству территории в пойме реки Каменка. Уже проведены исследования для проекта на территории в пойме реки Иня в Первомайском районе. Также предстоит актуализировать дизайн-проект Инюшенского бора. Все это — объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с привлечением финансирования из федерального бюджета.

Градоначальник также отметил, что заметно преобразились и другие парки. В том числе с участием частных инвесторов — Ельцовский парк, Мемориальный комплекс Покрышкина на площади Карла Маркса, Сосновый бор, сквер «Героев Донбасса». Масштабное благоустройство выполнили на Вокзальной магистрали. Там появилось современное озеленение. А это значит, что Новосибирск стал еще более комфортным для жителей.

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