Ремонт Ипподромской закончат в 2023 году

В 2022 году на ремонт дорог в Новосибирске потратили 3,4 миллиарда. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске в 2022 году отремонтировали более 1,2 миллиона квадратных метров дорог: обошлось это в 3,4 миллиарда рублей. Это — один из самых высоких показателей за последние годы, и водители, безусловно, порадовались изменениям. Весь ремонт был выполнен в срок, работал независимый контроль качества..

— Дорожно-транспортная отрасль оставалась в фокусе внимания весь прошлый год. Всего по двум программам — нацпроекту БКД (Безопасные качественнее дороги) и совместная с областью программа развития автодорог — мы обновили 237 объектов. Особое внимание уделяли гарантийному содержанию. Впервые мы задействовали независимый контроль во время ремонта дорог. Это позволило устранять обнаруживаемые дефекты прямо по ходу работ, — сообщил мэр Анатолий Локоть. — По нацпроекту БКД было отремонтировано 25 объектов в 35 километров на 1,7 миллиард рублей. Одним из самых напряженных участков стал перекресток Гусинобродского шоссе и улицы Доватора. Его завершили досрочно, в середине лета. Выполнен также ремонт улицы Ватутина за 2 года. Из переходящих проектов с прошлого периода у нас остается улица Ипподромская — в этом году реализуется заключительный этап работ. Знаковыми объектами стали также площадь Лыщинского, полностью обновленный проспект Маркса, и участок в 1,5 километра на проспекте Дзержинского.

Упомянул Анатолий Локоть также о ремонте мостов. Так, в прошлом году шли работы на путепроводе Октябрьской магистрали, полностью отремонтировали пешеходный мост через Каменку на улице Сибревкома. В 2023 году планируется привести в порядок еще шесть мостов. В частности — в этом году стартует второй этап работ на Октябрьском мосту. Полностью завершить их планируется в декабря 2024 года.

— По моему поручению сформирован перспективный план ремонта автодорог города на 5-летний период до 2027 года, — добавил мэр.

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3,4 миллиарда рублей потратили на ремонт дорог в Новосибирске в 2022 году

237 объектов было отремонтировано

6 мостов приведут в порядок в 2023 году

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