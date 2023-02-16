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НовостиОбщество16 февраля 2023 9:16

Восемь семей из Херсона получат сертификаты на покупку жилья в Новосибирской области

Мероприятие пройдет 17 февраля
Анастасия ХРОМЫХ
Мероприятие пройдет в здании Минстроя региона.

Мероприятие пройдет в здании Минстроя региона.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сертификаты на покупку жилья в Новосибирской области получат восемь семей из Херсона и Херсонской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Мероприятие запланировано на пятницу, 17 февраля. Государственные жилищные сертификаты переселенцам выдаст глава Министерства строительства НСО Алексей Колмаков.

Торжественное вручение состоится в 11:30 в здании Минстроя региона. Адрес: улица Коммунистическая, 40, пятый этаж, кабинет 506.

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