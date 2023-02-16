Восемь семей из Херсона получат сертификаты на покупку жилья в Новосибирской области

Мероприятие пройдет в здании Минстроя региона.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сертификаты на покупку жилья в Новосибирской области получат восемь семей из Херсона и Херсонской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Мероприятие запланировано на пятницу, 17 февраля. Государственные жилищные сертификаты переселенцам выдаст глава Министерства строительства НСО Алексей Колмаков.
Торжественное вручение состоится в 11:30 в здании Минстроя региона. Адрес: улица Коммунистическая, 40, пятый этаж, кабинет 506.
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