Сибирские ученые рассказали, повлияло ли землетрясение в Турции на сейсмические события в других странах

Землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первую неделю февраля 2023 года на территории Центральной Турции произошла серия мощных землетрясений, начавшееся с сильнейшего толчка магнитудой 1,4—7,8. Они вызвали серьезные разрушения с деформацией земной поверхности и ощущались в соседних странах.

Район, где случилась катастрофа, располагается в зоне сочленения трех тектонических плит: Африканской, Аравийской и Анатолийской, и относится к числу одного из наиболее сейсмически активных регионов мира. И теперь многих волнует вопрос: не спровоцирует ли смещение этих тектонических плит землетрясения в других точках земного шара? По мнению ученых, такое вряд ли возможно, поскольку смещение при землетрясении произошло только зонам разломов.

— Фигурирующая в СМИ цифра смещения Анатолийской плиты в три метра на самом деле относится не ко всей тектонической плите, а к относительному смещению крыльев разлома. Причем это смещение произошло не на всем протяжении разлома, а на его достаточно локальном участке: длина и ширина очага главного толчка оцениваются в 190 на 25 километров соответственно, — пояснил директор ИЗК СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб изданию Наука в Сибири. — События с магнитудами 7,8 и 7,5 хоть и являются сильными землетрясениями, но спровоцировать ощутимую сейсмическую активность в других региона мира они не могут.

Ученый добавил, катаклизмы, которые произошли после серии землетрясений в Турции в других странах, не связаны между собой. Геологи считают, что цунами в Средиземном море и затопления в Греции и Италии связаны с аномальным количеством осадков. А вот землетрясение в Грузии может быть отголоском турецких событий.

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