В Новосибирске вынесли приговор девушке, напавшей на доставщика суши с газовым баллончиком

Девушка получила реальный срок на пьяное нападение на курьера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске перед судом предстала 28-летняя девушка, напавшая на доставщика суши. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел днем 19 июня 2022 года. Сибирячка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметила курьера во дворе дома. Девушка подкралась сзади и приставила к шее горлышко от разбитой бутылки и потребовала, чтобы доставщик еды передал ей сет суши с 72 роллами и смартфон. В другой руке нападавшая держала газовый баллончик. 20-летний курьер подчинился и уехал оттуда на автомобиле.

- Подсудимая вместе с мужчиной прошли через несколько дворов и расположились на пеньке, стали есть роллы. В этот момент их задержала полиция, изъяв похищенный смартфон и 37 роллов, - сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ – «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Женщина юридически не судима, однако ранее бродяжничала, имела проблемы с наркотиками и алкоголем.

− Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, − сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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