Глава сельсовета в Новосибирской области получил штраф в 100 тысяч рублей за махинации со служебной квартирой

Главу Доволенского сельсовета оштрафовали на 100 тысяч рублей за махинации с квартирой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главу Доволенского сельсовета Максима Дементьева признали виновным в совершении действий, выходящих за рамки его полномочий. Он незаконно переписал служебную квартиру на родственников директора местного лесхоза.

В феврале 2022 года мужчина обратился к Дементьеву с просьбой о получении служебной квартиры без соответствующих полномочий. Глава сельсовета помог прописать там всю его семью, хоть никто из них и не имел права на получение социального жилья.

– Затем Дементьев своим постановлением исключил спорную квартиру из состава специализированного жилищного фонда Доволенского сельсовета и снял с нее статус «Служебное жилье», дав тем самым согласие на приватизацию квартиры, – сообщают в Доволенском районном суде.

Генеральный директор разделил приватизированное жилье поровну между дочерью и внучкой.

Своими действиями глава нанёс ущерб сельсовету свыше 801 тысячи рублей. А штраф получил всего в 100 тысяч.

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