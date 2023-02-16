Лже-фермер из Новосибирской области обманул государство на 1,2 млн рублей, провернув мошенническую схему. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель села Кыштовка провернул мошенническую схему и незаконно получил выплату от государства. Размер ее составил более 1,2 млн рублей. Теперь сибиряк ответит за это по закону.

Как рассказал КП-Новосибирск источник, такая выплата положена на строительство жилья сельским жителям, занимающимся крестьянско-фермерской деятельностью. Но хитрый житель Кыштовки не планировал быть фермером. Кроме того, он провернул аферу с собственным жильем.

– Чтобы показать сложности с жильем, он ухудшил жилищные условия своей семьи и прописал жену с ребенком по «левому» адресу, а не по месту проживания. В результате из бюджета Кыштовского района находчивому гражданину выплатили свыше 1 млн 200 тысяч рублей, – уточнил источник.

Оперативники выявили махинации ушлого сибиряка. На него возбудили уголовное дело за мошенничество.

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