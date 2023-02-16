В Новосибирске судебные приставы спасли мужчину, упавшего с приступом эпилепсии . Фото: УФССП по НСО.

В отделении судебных приставов по Первомайскому району стало плохо мужчине. Он упал на пол и забился в судорогах. Ему на помощь пришли 2 судебных пристава.

– Судебный пристав Вячеслав Куртенков обратил внимание, что мужчине в холле стало плохо. Он мгновенно сориентировался и оказал первую помощь гражданину. Тут же подбежал судебный пристав Дмитрий Безрядин, чтобы помочь, – уточнили в УФССП по НСО.

Приставы убрали лишние предметы, чтобы мужчина не травмировал себя. Также они подложили ему под голову шапку, вызвали скорую. До прибытия медиков сотрудники не отходили от мужчины.

Бригада скорой, которая приехала на место, оказала помощь пациенту. Врачи отметили, что грамотные действие сотрудников спасли мужчине жизнь.

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