Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддерживает проект пешеходной улицы Ленина

Дизайн-проект пешеходной улицы Ленина уже разработан, хотя никаких решений пока не принято. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступает за то, чтобы улица Ленина стала пешеходной на постоянной основе. Данную тему глава города поднял в ходе общения с журналистами 16 февраля.

− Много очень положительных отзывов. В том числе я получил такое письмо от строительного сообщества. Все поддерживают эту идею и даже обещают какую-то помощь. Здесь нам необходимо прежде всего одобрение на уровне субъекта, − высказался Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска добавил, что уже общался на эту тему с губернатором НСО Андреем Травниковым. По словам градоначальника, никаких решений пока не принято, хотя дизайн-проект уже разработан.

Анатолий Локоть пообещал, что будет учитывать мнение местных жителей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирские депутаты поддерживают создание пешеходной зоны на улице Ленина.

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