Музыканты написали песню на стихи сотрудника метро, погибшего при взрыве газа в Новосибирске

Сотрудник метрополитена был признанным поэтом. Фото: Никита МАНЬКО

Сибиряки из группы «Ковер Петрова» написали песню о трагедии со взрывом газа на улице Линейной. Музыканты выложили композицию «Звуки Госпела» в своем паблике «ВКонтакте».

- 9 февраля 2023 года в Новосибирске погиб наш друг - поэт и музыкант Александр Дурасов под обломками взорвавшегося подъезда на улице Линейной. Просто проходил мимо по дороге на работу. В память об Александре мы записали песню на его стихи…, – написали участники группы из Томска.

Трагедия произошла утром 9 февраля около 07:30 часов. Старший мастер электромеханической службы новосибирского метрополитена Александр Дурасов шел на работу вдоль дома по улице Линейная,39. Когда прогремел взрыв, обломки бетонных плит обрушились на 43-летнего мужчину, он скончался на месте от полученных травм.

- Песня о том, что обстоятельства вокруг нас делают в наших душах технологические отверстия одно за другим. А нам для полного счастья нужно лишь спокойствие и хорошие известия, - рассказал КП-Новосибирск лидер музыкантов Александр Гоман.

Погибший Александр Дурасов был известен в кругу сибирских поэтов. Его стихи печатали в журналах «Речпорт» (Новосибирск, 2015, 2016), «Город Пэ» (Ейск, 2014), «Лава» (Харьков, 2012), «Трамвай» (Новосибирск, 2010), а также в альманахах «Складчина» (Омск, 2018), «Между» (Новосибирск, 2015) и других. Автор книг «К планетянам» (2008), «Воскресенье» (2016). До 2014 года печатался и выступал под псевдонимом Александр Простой. Свои соболезнования уже выразили коллеги по работе, сибирские поэты, друзья погибшего принесли цветы и портрет к дому на Линейной.

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