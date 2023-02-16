В Новосибирске завершились поиски 16-летнего подростка, не вернувшегося домой со школы

Причину пропажи подростка выясняют полицейские. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске нашли живым подростка, который не вернулся домой со школы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

− В настоящее время он находится в отделе полиции. Там с ним работают сотрудники полиции, которые выясняют причины ухода несовершеннолетнего из дома, − отметили в МВД.

За тот период, пока школьника не было дома, в его отношении не совершалось никаких преступных действий. Жизни и здоровью подростка сейчас ничего не угрожает, подчеркнули в правоохранительных органах.

Напомним, школьник пропал 14 февраля. Он ушел в школу к 8 утра, но обратно не вернулся. К поискам сибиряка подключились волонтеры и полиция.

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