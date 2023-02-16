В Новосибирске директор стройфирмы выплатил 5,5 миллионов рублей после ареста счетов

В Новосибирске директор стройфирмы выплатил 5,5 миллионов рублей ущерба после ареста счетов и лишения водительских прав. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске с директора строительной компании взыскали 5,5 млн рублей ущерба. Ранее он получил приговор за мошенничество. Ему назначили условный срок и крупный штраф. Как раз его гасить добровольно 38-летний бизнесмен не спешил.

– В ходе работы по исполнительному производству судебный пристав-исполнитель наложил аресты на банковские счета и имущество предпринимателя. Также мужчину ограничили в праве управления транспортными средствами и выезда за пределы РФ, – говорится в сообщении УФССП по Новосибирской области.

Эти меры замотивировали должника рассчитаться. Он в полном объеме погасил долг. А еще заплатил почти 400 тысяч исполнительского сбора. Директору стройфирмы назначили его за несвоевременное внесение задолженности.

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