Новосибирским охотникам будут выдавать электронные разрешения на охоту

В Новосибирской области вводится практика выдачи электронных разрешений на охоту. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Новосибирской области вводится практика выдачи электронных разрешений на охоту. Речь идет пока только о добыче водоплавающей дичи.

Данная практик будет первой в России, пишет InfoPro54. Экспериментальный правовой режим (ЭПР) подготовило Министерство экономического развития РФ. Инициаторами выступили Минцифры и Минприроды Новосибирской области.

Соответствующее постановление подписал 15 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

− В Минэкономики рассчитывают, что проект существенно упростит процедуру получения разрешения на охоту. При этом у охотников по-прежнему остается возможность оформлять документы в бумажном виде, − подчеркнули в публикации.

Электронные разрешения начнут выдавать в апреле. Оформить его можно будет через портал «Госуслуг».

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