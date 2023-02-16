«Всё сделаем оперативно»: мэр Локоть планирует успеть расселить жильцов с Линейной, 39 в 2023 году

Жильцов разрушенной пятиэтажки на Линейной, 39, начнут расселять со следующей недели. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске процесс расселения жильцов из разрушенного взрывом дома на Линейной, 39, начнется уже со следующей недели. Об этом мэр Анатолий Локоть сообщил в четверг, 16 февраля, в ходе часа прессы.

В тексте постановления мэра о признании пятиэтажки аварийной указано, что дом расселят до 2024 года включительно. КП-Новосибирск уточнила у мэра, придется ли пострадавшим ждать нового жилья два года.

– Нет, безусловно, мы должны максимально оперативно решить задачу. Планируем начинать эту работу уже со следующей недели. Я обратился к губернатору, общая сумма определена (дом оценили в 330 миллионов рублей). Дальше потребуется некоторое время для работы со строительными организациями, то есть для приобретения этого жилья. Либо для проведения процедур для предоставления денежных компенсаций – это выбор каждого жильца. Конечно, 2024 год в этом отношении, наверное, нам не понадобится, мы всё это сделаем достаточно оперативно. По крайней мере, прилагаем все усилия. Маховик этой работы сегодня раскручивается, – высказался мэр.

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