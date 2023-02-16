«Человеку в форме можно доверять»: мэр Новосибирска объяснил, как отличить мошенников от специалистов, проверяющих газ в квартирах

Новосибирцам объяснили, каким газовщикам можно доверять. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, как отличить мошенников от специалистов, которые сейчас проверяют каждый газифицированный дом после трагедии на Линейной.

В четверг, 16 февраля, градоначальник сообщил, что в первую очередь проверки проходят в домах с сжиженным газом. Таких зданий в городе – 322 из 534 всех газифицированных домов.

Анатолий Локоть пояснил, что из-за недоверия после катастрофы люди не открывают даже «правильным» газовщикам.

– Во время обхода каждая группа будет сопровождаться полицейскими. Только человек в форме будет являться гарантией, – сообщил мэр.

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