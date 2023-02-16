Фестиваль Smart piknik в Новосибирске 2023: даты, что посмотреть

Фестиваль для всех, кто интересуется наукой, проведут в конце мая. Фото: smartpiknik.ru.

Научный фестиваль Smart piknik в новосибирском Академгородке пройдет с 13 по 20 мая 2023 года. Для всех желающих приобщиться к науке откроются двери в НГУ, институты СО РАН, Дом Ученых, городские музеи.

— В программе вас ждут научные лекции и TREND Talks, интерактивы, кинопоказы и научные ярмарки, состязания кодеров, открытый микрофон для стартапов, бизнес-игры, выставка разработок инновационных компаний, семейная развлекательная программа и экскурсии, — сообщают организаторы.

Smart piknik стал городской традицией. Фото: smartpiknik.ru.

Для детей и взрослых будут работать спортплощадки, будет живая музыка, танцы и вкусная еда.

На Smart piknik можно не только отдохнуть и узнать много нового. Технопарк Новосибирского Академгородка дает возможность талантливым молодым людям создать бизнес и прорваться на высокотехнологичные рынки.

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