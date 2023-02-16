Под Новосибирском пьяный парень угнал трактор у предприятия и попал в ДТП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кочковском районе Новосибирской области у сельскохозяйственного предприятия угнали трактор «МТЗ-82». Сотрудники организации обратились в полицию.

Правоохранители установили угонщика. Оказался им 23-летний местный житель. Он в пьяном состоянии угнал трактор, чтобы доехать на нем до соседнего села. В пути не справился с управлением и вылетел на тракторе в кювет. Там же бросил машину и пошел домой.

– По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), – передает ГУ МВД по Новосибирской области.

Угонщик трактора сейчас под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер