Областные власти одобрили концепцию благоустройства пространства «Усть-Тула» в Кировском районе Новосибирска

Власти одобрили концепцию благоустройства пространства «Усть-Тула» в Кировском районе Новосибирска. Фото: правительство НСО.

По поручению губернатора Андрей Травникова в Новосибирске разработали концепцию по развитию и благоустройству прибрежной территории левого берега Оби. В планах создать там современное пространство – «парк умного отдыха».

Рабочее название проекта – «Усть-Тула». Его рассмотрели 16 февраля в правительстве НСО. Там прошло заседание комиссии по проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Председателем мероприятия выступил замгубернатора Сергей Сёмка.

По словам замгубернатора, заявку на создание нового парка отправят на федеральный уровень. Она будет участвовать в отборе регионов страны на разработку концепций и планов креативных проектов города.

Известно, что концепцию нового парка предложили как «Учение через развлечение». Там оборудуют не только прогулочные маршруты и велодорожки, но и создадут острог XVIII века, где будут площадки для исторических реконструкций. Кроме того, в парке сделают Слободу с мельницами, избами мастеров. В них можно будет презентовать народные промыслы и достижения районов НСО. Помимо этого, в парке построят верфь. Она будет предназначена для занятий судомоделированием и судостроением. Площадь, которую рассматривают для благоустройства, составляет 370 квадратов.

– Получение одобрения на федеральном уровне по линии Министерства культуры РФ позволит привлечь дополнительное финансирование и утвердить мастер-план креативного пространства, чтобы благоустройство данной территории было комплексным и долгосрочным, – сообщили в правительстве НСО.

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