В Новосибирске предоставили временное жилье 41 пострадавшему после взрыва на Линейной, 39

В Новосибирске расселили 41 жильца из разрушенного дома на Линейной, 39. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске 41 человек из 161 жильца разрушенного дома на Линейной, 39, получили временное размещение. Об этом на часе прессы в четверг, 16 февраля, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Людей распределили в гостиницы и помещения маневренного фонда.

Как сообщил мэр, в гостинице «Северной» разместили 18 человек, в санатории «Обские зори» – 7 человек, «Лунный камень» – 9 человек. Кроме того, 15 человек временно поселили в 7 квартирах маневренного фонда.

– Кто-то уехал к родственникам, кто-то решил по-другому свои проблемы. Цифры временные, они меняются, – уточнил Анатолий Локоть.

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