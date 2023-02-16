В новосибирском алкомаркете мужчина пытался расплатиться купюрой «банка приколов»

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

В среду, 15 февраля, в 18.34 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из алкомаркета на улице Петухова. Прибывшим на вызов бойцам ГБР-76 продавец указала на мужчину, который для расчета за товар предъявил ей фальшивую купюру номиналом 1000 рублей. На банкноте была надпись: «Билет банка приколов».

Фальшивкой нетрезвый новосибирец собирался оплатить бутылку водки стоимостью 339 рублей и банку пива за 90 рублей и еще получить сдачу в сумме 571 рубль настоящими деньгами.

«Гвардейцы» задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции № 8. Правоохранители обнаружили у него еще одну аналогичную банкноту. Мужчина пояснил, что получил эти две купюры в качестве сдачи с 5000 рублей при покупке в супермаркете «Пятерочка».

Теперь правоохранителям предстоит классифицировать данное правонарушение в соответствии с Уголовным кодексом РФ.