Новосибирский космонавт Анна Кикина рассказала, как ходят в туалет в невесомости

Сибирячка Анна Кикина рассказала, как космонавты ходят в туалет. Фото: стоп-кадр видео Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина.

Новосибирский космонавт Анна Кикина, которая сейчас работает на международной космической станции, рассказала о том, как ходят в туалет в условиях невесомости. Видео разместили в Telegram-канале Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Космический санузел – это раздельное ассенизационно-санитарное устройство, которое через трубки с помощью втягивающего воздуха собирают в контейнеры жидкие отходы. Твёрдые складируются в пакетиках в другом контейнере.

Затем отходы уходят в специальные накопители, откуда потом их вывозят специальные обслуживающие корабли, которые сгорают в атмосфере.

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