Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 2:51

Первый в Новосибирске говорящий светофор установили в 2023 году на улице Гоголя

Он оповещает слабовидящих людей о переходе голосовыми сигналами
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске установлен первый светофор с голосовым оповещением.

В Новосибирске установлен первый светофор с голосовым оповещением.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в конце января 2023 года установили первый светофор с голосовым оповещением. Как сообщили КП-Новосибирск в областном центре организации дорожного движения, в городе запустили пилотный проект из Санкт-Петербурга под названием «Спецтехноприбор».

В ЦОДД уточняют, что «говорящий» светофор на перекрестке улиц Гоголя и Каменской пока является единственным в Новосибирске.

– При успешной реализации пилотного проекта, голосовое оповещение будет использовано на других светофорных объектах, – отметили в центре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber