Первый в Новосибирске говорящий светофор установили в 2023 году на улице Гоголя

В Новосибирске установлен первый светофор с голосовым оповещением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в конце января 2023 года установили первый светофор с голосовым оповещением. Как сообщили КП-Новосибирск в областном центре организации дорожного движения, в городе запустили пилотный проект из Санкт-Петербурга под названием «Спецтехноприбор».

В ЦОДД уточняют, что «говорящий» светофор на перекрестке улиц Гоголя и Каменской пока является единственным в Новосибирске.

– При успешной реализации пилотного проекта, голосовое оповещение будет использовано на других светофорных объектах, – отметили в центре.

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