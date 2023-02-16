В Новосибирске завершились поиски 23-летней девушки, пропавшей в День святого Валентина

В Новосибирске нашли 23-летнюю девушку, пропавшую после ссоры с родными. Фото: ЛизаАлерт.

В Новосибирске нашли живой 23-летнюю девушку, которая пропала 14 февраля после ссоры с родными. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Отряду помог прохожий Роман, который узнал девушку и передал волонтерам данные о месте, где она находилась.

Напомним, поисковики отмечали, что девушке по состоянию здоровья было необходимо регулярно принимать определенные лекарства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber